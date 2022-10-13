بسبب تخفيض إنتاج النفط | باحث : الكونجرس يسعى لمحاسبة أوبك ..فيديو

أكد إدموند غريب، الباحث في الشئون الأمريكية والدولية، أن قرار تخفيض النفط خلفت تعليقات سلبية على القيادات الأمريكية، وهو ما سبب الهجوم على المملكة العربية السعودية.

وقال إدموند غريب، خلال تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن التصريحات الأمريكية تؤكد أن السعودية وجهت طعنة لأمريكا،عندما تم تخفيض إنتاج أوبك.

وتابع الباحث في الشئون الأمريكية والدولية، أن هناك إحساس بالغضب وخيبة أمل لدى الدارة الأمريكية، مؤكدا أن الكونجرس الأمريكي يسعى لمحاسبة منظمة أوبك.

وأشار إدموند غريب إلى أن السياسة الامريكية تستخدم العقوبات والتهديدات وتتغاضى عن المسارات الدبلوماسية، مؤكدا أن هناك دول ترى أن الولايات المتحدة تفرض سياساتها ومواقفها على العالم