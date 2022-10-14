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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع استعدادات مراكز المحافظة لكيفية التصدى لتجمعات مياه الأمطار

صدى البلد

 أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، على استمرار الجهود المكثفة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة، حيث تتضمن هذه الإجراءات تنفيذ محاكاة علي الطبيعية لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة، ومتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء.

 


وتابع مختار - وفقا لبيان اليوم الجمعة - جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس في تنفيذ محاكاة التصدي لاحتمالية تواجد تجمعات المياه ببعض المناطق وأعمال تطهير بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء.

 


وفي هذا الصدد أوضح المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة بلقاس، أنه تم متابعة تنفيذ محاكاة على الطبيعة بمعدات رئاسة المركز وبمشاركة قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، حيث تم ضخ المياه بشوارع المدينة وتم سحب المياه بجميع المعدات وتم الاطمئنان علي بالوعات المطر بالمدينة، مشيرا إلى أن ذلك بهدف التأكد من كيفية وسهولة التعامل مع الموقف وتدريب أطقم العمال على الوضع وقت نزول الأمطار والسيول استعدادا لقدوم فصل الشتاء ومواجهه مخاطر الطقس حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.
 

محافظ الدقهلية اخبار محافظة الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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