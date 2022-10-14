مشاكل سيتم حلها.. سميح ساويرس يتحدث عن تأجيل مهرجان الجونة

أعلن رجل الأعمال سميح ساويرس، العمل على تجاوز كافة مشاكل مهرجان الجونة، وعودته في أفضل صورة وأداء خلال الفترة القليلة القادمة، رافضا الخوض في التفاصيل التي تسببت في إعلانه تأجيل دورته السادسة.

وأضاف في تصريحات على هامش استقبال الجونة حفل مرور 150 عاما على عرض أوبرا عايدة، أمس، أن كافة العقبات والمشاكل سيتم حلها وسيعود المهرجان خلال الشهور القادم.



عمرو منسي: مهرجان الجونة سيعود قريبا وهذه أسباب توقفه

قال عمرو منسي المؤسس المشارك للجونة السينمائي الدولي إن المهرجان الفني سيعود قريبا بعد إلغاء دورته العام الحالي.

وأكد عمرو منسي في تصريحات له على هامش عرض أوبرا عايدة لأول مرة في الجونة في الذكرى ١٥٠ على تأسيسه، على أن مهرجان الجونة السينمائي سيعود مرة أخرى العام المقبل، مشيرا إلى أن فترة التوقف كانت ضرورية لإعادة ترتيب الأوراق وتقديمه بشكل يليق بهذا الحدث الفني.

وأكد المهندس سميح ساويرس على حديث عمرو منسي في تصريحاته أيضا قبل افتتاح عرض أوبرا عايدة، مشيرا إلى أن عدد من المشكلات التي حدثت كانت السبب في تأجيل دورة العام الحالي.

وشهدت مدينة الجونة مساء الخميس، عرض أوبرا عايدة الذي يقام بدعم من محافظة البحر الأحمر، وبالتعاون مع كل من شركة Ievents و RMC وبحضور نخبة من كبار الزوار والمشاهير.

تحتفل الجونة بالذكرى 150 على وضع الفنان الإيطالي جوزيبي فيردي موسيقى "أوبرا عايدة والتي عرضت للمرة الأولى في عام 1869 احتفالا بافتتاح قناة السويس.