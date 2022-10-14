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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دعاء عريبي تتقدم بسؤال برلماني حول اهتمام الدولة بمنظومة الصحة

النائبة دعاء عريبي
النائبة دعاء عريبي

تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء بخصوص  اهتمام الدولة المصرية  بمنظومة الصحة والحفاظ على صحه المواطنين .


وأوضحت عريبي أنه في ضوء حدوث العديد من الوقائع التي قد تصل إلي الوفاه نتيجة قيام بعض الصيدليات بإعطاء بعض حقن المضاد الحيوي دون إجراء اختبار  للحساسية وكذا إعطاء بدائل للأدوية دون الرجوع الي الطبيب المعالج مما يتسبب في حدوث بعض المشكلات الصحية وفي ضوء ذلك فما هي الإجراءات والضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء للرقابة والإشراف علي صرف الأدوية والمستحضرات والعقاقير  الطبية وأيضا التأكد من أن من يعملوا بالصيدليات حاصلين علي الإجازة أو الترخيص  بمزاولة مهنة الصيدلة من عدمه وأيضا التأكد من عدم قيام الصيدليات بإعطاء الحقن بداخلها وهل يتم وضع تعليمات كتابيه تفيد ذلك داخل الصيدليات أم لا .


وأوضحت نائبة التنسيقة دعاء عريبي أن هناك بعض أنواع الحقن تحتاج إلي مستشفيات مجهزة لأخذها حتي يمكن إسعاف المريض سريعا في حالة ضهور أي أعراض للحساسية من العقار  متسائلة ما هي الإجراءات المتبعة للرقابة على عدم صرف بدائل للأدوية والعقاقير المدونة بروشتات العلاج إلا بعد الرجوع الي الطبيب المعالج.

النائبة دعاء عريبي
النائبة دعاء عريبي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حنفى جبالى منظومة الصحة

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