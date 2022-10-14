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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين أسوان: ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الآيس كريم

ضبط مصنع غير مرخصتحت
ضبط مصنع غير مرخص"تحت بير السلم"لإنتاج " الآيس كريم " بأسوان

تمكنت مديرية التموين بأسوان من ضبط أحد المصانع غير المرخصة " تحت بير السلم " والتى تقوم بإنتاج " الآيس كريم " بطريقة غير صحية ، وغير مطابقة للجودة المطلوبة، بالمنطقة الصناعية القديمة بمدينة أسوان، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.

وأكد حسام العربى مدير عام التموين أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، والدكتور على مصيلحى وزير التموين تواصل الأجهزة التموينية بالمديرية والإدارات التابعة لها بالتعاون مع اللجان المشتركة بالمحافظة ومديريات الخدمات المختصة سلسلة حملاتها الرقابية المفاجئة على كافة مداخل ومخارج المحافظة وداخل الأسواق المختلفة بكافة المدن والمراكز.

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السيطرة الكاملة 

ضبط مصنع غير مرخص"تحت بير السلم"لإنتاج " الآيس كريم " بأسوان

وأوضح مدير عام التموين أن ذلك يأتى من أجل تحقيق السيطرة الكاملة على أى سلع أو منتجات يتم تداولها بالأسواق لإعدام المخالف منها أو منتهى الصلاحية أو الغير صالح للإستخدام الآدمى .

 

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ضبط مصنع غير مرخص"تحت بير السلم"لإنتاج " الآيس كريم " بأسوان

 

ضبط مصنع غير مرخص"تحت بير السلم"لإنتاج " الآيس كريم " بأسوان
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