فضل الصلاة على النبي كل يوم.. لا تتركها لحظة لـ21 سببا

فضل الصلاة على النبي كل يوم ، رغم أنها من أكثر الأذكار التي ورد الحث عليها في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة ، والتي كان من المفترض معه أن تكون الصلاة على النبي كل يوم عادة لا غنى عنها، خاصة وأنها أمر إلهي وهو ما يشير إلى عِظم فضل الصلاة على النبي كل يوم ، والذي ينبغي ألا يفوته لبيب .

فضل الصلاة على النبي كل يوم

فضل الصلاة على النبي كل يوم ، عنه قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإكثار من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، قد يصل فضله إلى البراءة من النار والعتق من جهنم ، خاصة في يوم الجمعة وليلتها.

وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما فضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- كل يوم ؟»،أنه فيما ذكر الإمام السخاوي عن أبي عبد الرحمن المُقري، قال حضرت فلانًا -وذكر رجلًا من الصالحين- في ساعة النزع " ساعة الاحتضار"، فوجدنا رقعة تحت رأسه مكتوب فيها: «براءة لفلان من النار»، وعندما سألوا أهله ماذا كان يفعل؟، فأجاب أهله: إذا ما كان يوم الجمعة صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ألف مرة، لذا قال الإمام الشافعي: «استحب الإكثار من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل يوم، ويزداد الاستحباب أكثر في يوم الجمعة وليلتها».

الصلاة على النبي كل يوم

الصلاة على النبي كل يوم ، فيها قال أهل العلم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم العبادات، وأحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى ، وقد أمر بها المؤمنين من خلقه، ولعل هذا ما يعطي أهمية كبيرة للبحث عن فضل الصلاة على النبي ، ومنه:

يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات. يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات. يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات. سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة. يكفي الله العبد المصلي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أهمّه. تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-. الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى. سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به. تنقذ المسلم من صفة البخل. سبب من أسباب طرح البركة. سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة. التقرّب إلى الله تعالى. نيل المراد في الدنيا والآخرة. سبب في فتح أبواب الرحمة. دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-. سببٌ لدفع الفقر. تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-. سببٌ لإحياء قلب المسلم. التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.

لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

فضل الصلاة على النبي كل يوم

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة ، ورد فيه أنه يجعل الله سبحانه وتعالى يقضي للإنسان 100 حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بـ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما لها فضلا عظيمًا، حيث إن هناك أمورًا تحدث لمن يُصلي على النبي –صلى الله عليه وسلم- في يوم وليلة الجمعة، و من فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة ، هي : «القرب من رسول الله –صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويقضي الله للشخص 100 حاجة، منها 70 من حوائج الآخرة، وثلاثين من حوائج الدنيا، يوكل الله له بذلك ملكًا يدخله في قبره كالهدايا، يخبر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عنه باسمه، فيكتبه –صلى الله عليه وسلم- في صحيفة بيضاء».

وفي فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة ، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلاةً فِي الدُّنْيَا ، مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِائَةَ مَرَّةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ قَضَى اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ، سَبْعِينَ مِنْ حَوَائِجِ الآخِرَةِ وَثَلاثِينَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يُوَكِّلُ اللَّهُ بِذَلِكَ مَلَكًا يُدْخِلُهُ فِي قَبْرِهِ كَمَا يُدْخِلُ عَلَيْكُمُ الْهَدَايَا ، يُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَى عَشِيرَتِهِ، فَأُثْبِتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ».

وورد في فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة ، أن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بـ الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- من باب المكافأة له على إحسانه إلينا، فقال الله تعالى : «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» الآية 56 من سورة الأحزاب، منوهًا بما قال العز بن عبد السلام: «ليست صلاتنا على النبي –صلى الله عليه وسلم- شفاعة منا له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء ، فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه؛ لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه إلينا، وأفضاله علينا، إذ لا إحسان أفضل من إحسانه –صلى الله عليه وسلم- ، وفائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه دلالة ذلك على نضوج العقيدة، وخلوص النية، وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام» .

أفضل وقت للصلاة على النبي

أفضل وقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم- في ليلة الجمعة ويوم الجمعة ، حيث جاء الأمر النبوي في الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم - في وقتين، وهما وقت الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بنية ليلة الجمعة يكون بعد مغيب شمس يوم الخميس، حيث تبدأ أحكام ليلة الجمعة ويوم الجمعة بعد مغيب شمس يوم الخميس. وقت الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بنية صباح يوم الجمعة يكون من بعد الأذان الثاني، من فجر يوم الجمعة، فاليوم الكامل يكون يوماً وليلة، وهو من غروب شمس يوم الخميس، إلى غروب شمس يوم الجمعة.

أفضل وقت للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلّم- في ليلة الجمعة ويوم الجمعة ، ورد أن الأمر بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- والإكثار من الصلاة والسلام عليه وقته يبدأ من غروب شمس يوم الخميس حيث تبدأ أحكام ليلة الجمعة، وتنتهي أحكام يوم الجمعة بغروب شمس ذلك اليوم.

أفضل صيغة للصلاة على النبي

أفضل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - ، ورد أنها الصيغة الإبراهيمية: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وسلم ورضي الله عن الصحابه أجمعين.

ومن أفضل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - ، الصيغة الثانية: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، والصيغة الثالثة: اللهم صلي على عبدك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، الصيغة الرابعة: اللهم صلي على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أطفال سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، الطريقة الخامسة: ونقول فيها اللهم صلِّ على محمد.. ونقولها عدة مرات.