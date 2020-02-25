انتبه.. لا يجوز الصلاة على النبي بغير الصيغة الإبراهيمية في هذا الوقت

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأعمال التي لها نفع عظيم في الدنيا وثواب أعظم في الآخرة.
وأوضح «عاشور» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة أحد الصالحين، والإكثار منها لنيل البركة؟» ، أنه يجوز الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بأي صيغة طالما أنه خارج الصلاة.
وتابع: أما خارج الصلاة فللمسلم أن يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بأي صيغة، قائلًا: حيثما وجدت قلبك فقل، وله أن يجرب كل الصيغ إلى أن يجد تلك الصيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، التي يخفق لها قلبه ويحن.