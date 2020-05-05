يغفل عنه الكثيرون.. علي جمعة: هذا العمل في رمضان ثوابه أعلى من الصلاة وقراءة القرآن

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، أن هناك عملا في رمضان ثوابه أعلى من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن.





وأوضح « جمعة »، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الإنفاق هو أول الصدقات وهو طاعة متعدية لنفع الغير، ولذلك هي أعلى من الصلاة والذكر وأعلى من قراءة القرآن، لأن كل هذه الطاعات ولها ثواب عميم عند الله سبحانه وتعالى، إلا أنها طاعات قاصرة ، فهذا أعلى منها عند الله أن تنفع الناس وأن تخدمهم في رمضان.









وأضاف أن من أعظم الأعمال التي يثاب عليها المسلم في رمضان الصدقة، فهي عظيمة البركة على صاحبها وعلى كل من يسهم فيها بوجه ما، فيعمهم الثواب والخير وإن قلت أياديهم فيها، فالتوسعة على الفقراء في رمضان مطلوبة، إذ لما كثرت العطايا الربانية والمنن الإلهية، وازداد سطوع الأنوار القرآنية في هذا الشهر، عظم الباعث على الجود، لذا فقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل.









واستشهد بما رواه البخاري، أنه كان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان -صلى الله عليه وسلم- أجود بالخير من الريح المرسلة، والريح المرسلة خيرها بلا حدود، يعم القريب والبعيد، فلا يقتصر على فرد دون فرد أو جماعة دون جماعة، وهذا كان خلق النبي -صلى الله عليه وسلم- يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.





وتابع: وكذلك المؤمن الذي يقتدي بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ويرق للضعفاء ، ويجود بما في يده ويطلق لها العنان في الإنفاق , فقد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان (رواه الترمذي).





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