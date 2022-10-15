معيط: صندوق النقد الدولي لم يتدخل بموازنة الدولة أو الدعم.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الحديث مع صندوق النقد الدولي، عن مرونة سعر الصرف، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف هام في السياسات النقدية.

وقال محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تم الحديث عن النقاط والمشاكل مع الصندوق، ووصلنا إلى المرحلة النهائية.

وتابع وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي، لم يطلب أي شئ فيما يتعلق بالموازنة او السياسيات المالية للدولة أو الدعم، مؤكدا أن الصندوق حريص على عبور تلك المرحلة بسياسيات حماية اجتماعية وحماية فئات المجتمع المتأثرة بموجات التضخم.

تعبر الموجة التضخمية

وأشار محمد معيط إلى أنهنحن كحكومة داعمين لاجراءات تخفف من وطأه الوضع الحالي لإستقرار الدولة، مؤكدا أنه نتمنى أن تعبر الموجة التضخمية التي حدثت.