عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: التوقيع على قرض لمصر مع صندوق النقد الدولي قريبا.. فيديو

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العالم يعاني الأن من فترة صعبة، ولكن على الرغم من ذلك، الدولة المصرية تسدد جميع التزاماتها.

محمد معيط لـ CNBC: لا يجب تحميل المصريين عبء الأزمة المالية العالمية

فرص جاذبة.. محمد معيط يدعو رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر

وقال محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” أنه يأمل أن نسير بمنحنى إيجابي، مؤكدا انه يتوقع أن يتم التوقيع مع صندوق النقد الدولي قريبا.

 

وتابع وزير المالية، أنه تم سداد 2 مليار دولار سندات كانت على الدولة، ولكن على الرغم من ذلك الدولة تقوم بشراء برميل البترول بـ 140 دولار بزيادة 80 دولار.

 

طن القمح  يكلف الدولة مبالغ طائلة

وأشار محمد معيط إلى أن طن القمح  يكلف الدولة مبالغ طائلة ولكن الدولة تعمل على توفيره.
 

وتابع وزير المالية، أن العالم يعانى من حالة تضخم وارتفاع بمستوى العيشة حتى العملات العالمية، وذلك بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وأشار محمد معيط إلى أن الجميع يتحدث عن ان العالم يواجه مشكلات، وترك أثار سلبية على مستوى حياه الناس وقدراتها الشرائية.

وزير المالية صندوق النقد الدولى مصر الأزمة المالية العالمية صندوق النقد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشجع يدعم كهربا بمليون جنيه لتسديد غرامة الزمالك.. اعرف ردَّ نجم الأهلي

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

لم يتخذه هاني شاكر.. أول قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين| خاص

الكيلو بـ 10 جنيه بس.. مفاجأة قوية بخصوص أسعار الأرز

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو 5-1 في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال أفريقيا

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

ترشيحاتنا

تعرف على حجم تركة سمير صبري بعد تسليمها للورثة I خاص

وزير المالية يكشف تفاصيل قرض صندوق النقد لمصر.. ومبادرة سيارات المصريين في الخارج

العباقرة قادرون باختلاف.. عصام يوسف يبكى على الهواء في ختام الموسم.. فيديو

بايدن: على إيران وقف العنف ضد مواطنيها

الشغالة سرقتها .. ابنة خالد محيي الدين تحكي تفاصيل منحه قلادة النيل

فضل مدح النبي.. من أجمل ما يتكلم به المسلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف 9 أمراض خطيرة.. لا تستهن بـ رائحة الفم الكريهة

أهمها البروستاتا.. عصير رخيص يحمي الرجال من أمراض خطيرة

بمشاركة فنانين عرب.. الصور الأولى من الموسم الخامس لمسلسل The Crown

ازاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالطماطم والبقدونس

فيديو

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

سعره 2 مليون جنيه..طرح نسخة جديدة من iPhone 14 Pro بلمسات كافيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ