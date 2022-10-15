وزير المالية: التوقيع على قرض لمصر مع صندوق النقد الدولي قريبا.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العالم يعاني الأن من فترة صعبة، ولكن على الرغم من ذلك، الدولة المصرية تسدد جميع التزاماتها.

وقال محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” أنه يأمل أن نسير بمنحنى إيجابي، مؤكدا انه يتوقع أن يتم التوقيع مع صندوق النقد الدولي قريبا.

وتابع وزير المالية، أنه تم سداد 2 مليار دولار سندات كانت على الدولة، ولكن على الرغم من ذلك الدولة تقوم بشراء برميل البترول بـ 140 دولار بزيادة 80 دولار.

طن القمح يكلف الدولة مبالغ طائلة

وأشار محمد معيط إلى أن طن القمح يكلف الدولة مبالغ طائلة ولكن الدولة تعمل على توفيره.



وتابع وزير المالية، أن العالم يعانى من حالة تضخم وارتفاع بمستوى العيشة حتى العملات العالمية، وذلك بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار محمد معيط إلى أن الجميع يتحدث عن ان العالم يواجه مشكلات، وترك أثار سلبية على مستوى حياه الناس وقدراتها الشرائية.