ضبط شخص يرتدي نقاب حاول استقطاب طفل للتحرش بطنطا

تمكن العشرات من أسر وعائلات منطقة كندلية بطنطا بمحافظة الغربية اليوم من ضبط رجل يرتدي زي النقاب حال استدراجه طفل 8 سنوات لمحاولة التحرش به وتم اقتياده إلي ديوان قسم شرطة ثان طنطا لتقديمه إلي العدالة .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عبد القادر رزق مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بتمكن أهالي منطقة كنداية التابعه لدائرة القسم من ضبط راجل مرتدي نقاب كامل أثناء محاولته استدراج طفل 8 سنوات للتحرش به .



كما وجه اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية بانتقال الرائد بسام حشكل رئيس مباحث قسم ثان طنطا ومعاونيه وضبطه وبعمل التحريات الأولية تبين أن يقوم بارتداء النقاب للتسول وجمع المال من المواطنين وأثناء استتقطابه للطفل للتحرش به تمكنت سيده من كشف هويته واستغاثت بأهالي المنطقة وتقيده لحين وصول أجهزة الأمن .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم علي ذمة التحريات .