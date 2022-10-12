“خناقة التختة الأولى”.. سيدتان تقتحمان مدرسة في الغربية والمديرية تحقق |فيديوجراف

خناقة التختة الأولى .. مشكلة متكررة مع بداية كل عام دراسي، آباء وأمهات يذهبون مع أولادهم إلى المدرسة لضمان جلوسهم في التختة الأولى، ما يؤدي إلى وقوع مشاحنات ومشاجرات واشتباكات بالأيدي، في ظل إهمال من بعض مديري المدارس والإداريين المسؤولين عن منع وقوع مثل هذه المشاجرات داخل الفصول.

خناقة التختة الأولى في مدرسة الغربية

في محافظة الغربية وقعت مشاجرة بين سيدتين اقتحمتا مدرسة ابتدائية في مركز السنطة، ما دعا وكيل تعليم الغربية إلى التدخل وإصداره تعليمات بالتحقيق في الواقعة التي تتزامن مع بداية العام الدراسي في بعض المدارس.

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وكيل تعليم الغربية وجه أيضا باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة خناقة التختة الأولى ووجه بعض التعليمات إلى أولياء الأمور.

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