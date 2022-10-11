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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزن في شبين الكوم لوفاة طبيب شاب قبل أسبوع من اختيار تخصصه .."فيديوجراف"

طبيب شبين الكوم عبدالرحمن
طبيب شبين الكوم عبدالرحمن صلاح

طبيب شبين الكوم عبدالرحمن صلاح، عرف بحسن الخلق وبشاشة وجهه وسمعته الطيبة بين أقرانه، حتى أنهم لقبوه بـ “ملاك يمشي على الأرض”؛ لمساعدته جميع زملائه، ولكنه رحل قبل اختيار تخصصه بأسبوع في  كلية الطب. 

وفاة طبيب شبين الكوم

كان عبد الرحمن الطبيب الشاب ابن مدينة شبين الكوم، الأول علي دفعته في بكالوريوس الطب والجراحة بكلية الطب، وحصل على الطالب المثالي للدفعة، وكان يستعد لاختيار التخصص الذي سيكمل فيه مجاله الطبي هذا الأسبوع، إلا أن قضاء الله قد نفد، وانتقل الى جوار ربه.

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وللمزيد حول سبب وفاة طبيب المنوفية عبدالرحمن صلاح وماذا قال أصدقائه وزملاؤه في كلية الطب شاهد الفيديوجراف التالي: 

طبيب شبين الكوم طبيب المنوفية عبدالرحمن صلاح وفاة طبيب شبين الكوم وفاة طبيب المنوفية

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