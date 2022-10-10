كامل الوزير: طول ما بلادنا محتاجة مشاريع وشغل إحنا مش هنقف| فيديوجراف

قال وزير النقل كامل الوزير: إن الدولة لن تتوقف عن إنشاء المشاريع القومية، متابعا: قطار التنمية منطلق ومستمر.

تصريحات كامل الوزير

وأضاف كامل الوزير خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، : طول ما بلادنا محتاجة مشاريع وشغل إحنا مش هنوقف شغل ومستمرين"، متابعًا: رد فعل المواطنين الإيجابي حول المشروعات بمثابة إجازة لنا.

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وأوضح وزير النقل أن مصر ستظهر 4 مشاريع نقل جديدة خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، متابعا: المونوريل سينطلق من العاصمة الإدارية الجديدة بحلول أكتوبر 2023.

ولفت كامل الوزير إلى أن هناك ما يقارب من 150 شركة تعمل في مشروعات النقل، متابعا:"لو قلنا متوسط 100 شركة، كل شركة فيها 100 عامل أو مهندس، يعني 10 آلاف عامل بـ10 آلاف أسرة".

وللمزيد حول تصريحات وزير النقل كامل الوزير بشأن الطريق الدائري ومشروعات الدولة وموعد الانتهاء منها شاهد الفيديوجراف التالي: