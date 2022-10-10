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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كامل الوزير: طول ما بلادنا محتاجة مشاريع وشغل إحنا مش هنقف| فيديوجراف

صدى البلد

قال وزير النقل كامل الوزير: إن الدولة لن تتوقف عن إنشاء المشاريع القومية، متابعا: قطار التنمية منطلق ومستمر.

تصريحات كامل الوزير

وأضاف كامل الوزير خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، : طول ما بلادنا محتاجة مشاريع وشغل إحنا مش هنوقف شغل ومستمرين"، متابعًا: رد فعل المواطنين الإيجابي حول المشروعات بمثابة إجازة لنا.

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وأوضح وزير النقل أن مصر ستظهر 4 مشاريع نقل جديدة خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، متابعا: المونوريل سينطلق من العاصمة الإدارية الجديدة بحلول أكتوبر 2023.

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ولفت كامل الوزير إلى أن هناك ما يقارب من 150 شركة تعمل في مشروعات النقل، متابعا:"لو قلنا متوسط 100 شركة، كل شركة فيها 100 عامل أو مهندس، يعني 10 آلاف عامل بـ10 آلاف أسرة".

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وللمزيد حول تصريحات وزير النقل كامل الوزير بشأن الطريق الدائري ومشروعات الدولة وموعد الانتهاء منها شاهد الفيديوجراف التالي: 

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