الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

شهدت الساعات القليلة الماضية صورًا مسربة لقميص الأهلي الجديد وشعار الفريق، الذي طالته بعض التعديلات منها حذف شعار "نادي القرن"، الأمر الذي أثار حالة الجدل.. فما القصة؟.

شعار الأهلي الجديد

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، تغيير شعار النادي الحالي، بآخر جديد خلال الفترة المقبلة قبل بداية الموسم، واستقر النادي بالفعل على التغييرات المرتقبة في الشعار الحالي.

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وحدث أكثر من تغيير على العلامات التجارية الخاصة بالأهلي ومنها النجمة التاسعة لبطولة إفريقيا، وكذلك لقب نادي القرن تحت العلامة التجارية الرئيسية، وأيضًا الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية.

وللمزيد حول لوجو الأهلي الجديد وما تردد حول إلغاء شعار نادي القرن وهل شعار النادي الأهلي سيشهد تغييرا كبيرا أم لا شاهد الفيديوجراف التالي: