كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

كشف أحمد مهران المحامي عن تفاصيل مثيرة في واقعة مصرع ولاء زايد الشهير ب صيدلي حلوان حيث أسفرت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية عن مفاجآت جديدة في القضية انتهت بحبس الزوجة ووالديها وشقيقيها وأصدقاء شقيقيها لحين انتهاء تحقيقات النيابة حول تفاصيل الجريمة.

تفاصيل مقتل صيدلي حلوان

وقال مهران لـ "صدى البلد" أن التحريات والتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث حلوان، حول بلاغ سقوط "ولاء زايد" صيدلي، من الطابق الخامس من شقته بحلوان في ظروف غامضة قادت إلى القبض على 7 متهمين من بينهم زوجته وحماه.

وتبين أن الواقعة بدأت عندما تعرف المتوفى على زوجته صيدلانية، في إحدى الدول العربية وتزوجا منذ 7 سنوات وأنجبا طفل يبلغ من العمر 5 سنوات حتى أبلغته انها ترغب في العودة الي مصر لتربية طفلها وإنشاء صيدلية بمنطقة حلوان.

وللمزيد حول واقعة صيدلي حلوان ولاء زايد وماذا فعلت زوجة صيدلي حلوان والقبض عليها شاهد الفيديوجراف التالي: