البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

البرص المصري .. قالت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية إنها تسعى للحصول على مساعدة سكان وادي عربة في تحديد أماكن تواجد البرص المصري، الذي يغزو تل أبيب.

البرص المصري يهدد إسرائيل

حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قال البروفيسور شاي ميري، من جامعة تل أبيب، إنه “يمكن لـ البرص المصري أن يأكل أي شيء يمكنه التغلب عليه. في شمال أفريقيا، تم تسجيل تناول الجربيل. كما أنه يأكل الأبراص ومفصليات الأرجل الأخرى ويشكل خطرا محتملا على أي شيء يعيش في بيئته”.

وأكدت الصحيفة العبرية، أنه لوحظ البرص المصري لأول مرة في إسرائيل في عام 2012 من قبل باحثين من جامعة تل أبيب، الذين تعرفوا عليها على جدران المنازل.

وللمزيد حول تهديد البرص المصري النظام البيئي في إسرائيل وماذا قالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الأمر شاهد الفيديوجراف التالي: