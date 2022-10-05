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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

طبيب يقتحم بوابات
طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد

اقتحام كومباوند الشيخ زايد .. اقتحم طبيب مدينة سكنية "كومباوند" في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بسيارته، حيث فوجئ أفراد الأمن الإداري للكومباوند، باقتحام شخص، البوابات، بسيارته بسرعة جنونية، واصطدامه بسيارة أخرى وعمود إنارة.

اقتحام كومباوند الشيخ زايد

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا، يفيد باقتحام شخص لبوابات كومباوند بمدينة الشيخ زايد بسيارته التي كان يقودها بسرعة جنونية؛ ما أدى لاصطدامه بسيارة أخرى وعمود إنارة ثم الرصيف.

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ووجه اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات واقعة اقتحام كومباوند الشيخ زايد.

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وللمزيد حول اقتحام كومباوند الشيخ زايد بمحافظة الجيزة وتحريات الشرطة حول الواقعة شاهد الفيديوجراف التالي: 

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