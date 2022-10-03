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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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صفقة جديدة في صفوف الأهلي وأزمة في عقد مارسينهو.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

ما الجديد بشأن صفقات
ما الجديد بشأن صفقات الأهلي ؟

صفقات الأهلي الجديدة .. أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عدم الاتفاق بين الأهلي وفوفانا، ويفاضل النادي بين ثلاث لاعبين أفارقة ولاعب تحت السن ليس إفريقيًا.

أخبار النادي الأهلي

وكتب فرج عامر: “الأهلي لن يتفق بخصوص فوفانا، للمبالغة المالية، ولكن الأهلي يفاضل بين ثلاث لاعبين أفارقة أهمهم من ساحل العاج، ولاعب تحت السن ليس أفريقيا ظهر في الصورة مؤخرًا.

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ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة الاتحاد المنسيتيري التونسي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

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وللمزيد حول أخبار النادي الأهلي وصفقات الأهلي الجديدة وماذا حدث في صفقة ضم مارسينهو إلى صفوف الاهلى شاهد الفيديوجراف التالي: 

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