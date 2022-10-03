«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

تشهد الفترة الأخيرة أخبارا كثيرة بشأن مقتل الطبيب الصيدلي ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ "صيدلي حلوان"، حيث خرجت والدة المجنى عليه ولاء زايد وشقيقته وزوجها، في تصريحات تلفزيونية ليكشفوا التفاصيل الكاملة عن الحادث والخلاف الذي كان بين المجنى عليه و زوجته وأسرتها.

تفاصيل واقعة صيدلي حلوان

قالت شقيقة المجني عليه في معرض حديثها عن حادث حلوان إن شقيقها كان قد طلق زوجته الأولى، وتزوج من ثانية، وبعد ذلك حدثت المشكلة، وأن والد زوجة شقيقها، تواصل مع زوجها لمعرفة هل بالفعل تزوج أم لا، وأنه كان رافض لـ قرار المجنى عليه بالزواج من أخرى.

وللمزيد حول جريمة حلوان التي شهدت مقتل ولاء زايد المعروف بـ صيدلي حلوان شاهد الفيديوجراف التالي: