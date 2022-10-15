مستشار الرئيس يطمئن المواطنين: إصابات كورونا في مصر مستقرة وأعدادها قليلة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن فيروس كورونا متواجد ضمن أنواع الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى وعند ظهور فيروس كورونا الجديد أطلقوا عليه " المستجد " لأنه فصيلة وسلالة جديد من أنواع فيروسات كورونا وهناك الانفلونزا الموسمية أيضا .

وأضاف " تاج الدين " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن المرحلة الأخيرة كانت إصابات كورونا بسيطة ومتوسطة وتعانى من أعراض تشابه الإصابة بالإنفلونزا .

وأشار إلى أن هناك حالات تصاب بكورونا ويكون من الصعب التفرقة وتشخيصها انها حالة انفلونزا أو فيروس كورونا ويشابهون بعضهم فى الأعراض مؤكدا ان إصابات كورونا فى مصر مستقرة والاصابات قليلة وبسيطة ولكنه لا زال وباء عالمى على مستوى كافة الدول .