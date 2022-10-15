زيادة عقد زيزو وتجديده عامين.. ناقد يكشف آخر مستجدات صفقات الزماك

علق الناقد الرياضى شريف عبد القادر بشأن فوز الزمالك بخماسية ضد نظيره فلامبو البوروندى ونتائج هذا الفوز على أداء الفريق .



وقال " عبد القادر " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، إن الزمالك عانى الموسم الماضى من كثرة الغيابات، وإيقاف القيد واستعان بمجوعة من الناشئين وأصبح يمتلك فرصة كبيرة للاختيار والاستفادة من لاعبيه والتحرك من خلاله ولكن طريقة اللعب ستظل ثابتة ولن تتغير .



وأضاف أن الميركاتو الصيفى وأبرز الصفقات لنادى الزمالك ستكون دورها مؤثر للفريق خاصة لاعبى الوسط ، الدفاع خاصة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا وسيكون تأثيرها واضح سواء فى بطولتى الدورى ، أبطال إفريقيا كما قام زيزو بتجديد عقده وزياده مرتبه وتمديده لعامين آخرين .