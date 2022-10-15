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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن حقيقة وجود خلاف بين البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، وإمام عاشور لاعب الفريق.

وقال مرتضى منصور خلال ظهوره في قناة نادي الزمالك، أنه لا يوجد أي خلافات بين فيريرا وإمام عاشور في الفترة الأخيرة، وأن جميع الأخبار المتداولة بشأن هذا الأمر كذب وغير صحيحة.

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

وتابع أنه قرر تعديل عقد إمام عاشور رغم أن تعاقده مستمر مع الفريق لمدة موسمين، لكن لأنه يحصل على مبلغ 2 مليون جنيه، وهذا لا يليق بما يقدمه مع الفريق الأبيض.

وأكد مرتضى منصور في تصريحاته، أن فيريرا مقتنع بإمام عاشور، واللاعب يغيب عن المشاركة مع الزمالك في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بكدمة.

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وكان الزمالك قد نجح في التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على فلامبو البوروندي بخماسية مقابل هدف في إياب دور الـ32 من البطولة القارية، علما بأنه قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل الأبيض رسميا إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.
 

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الزمالك فيريرا امام عاشور

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