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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: فيريرا مستمر مع الزمالك لاستكمال نجاحاته مع الفريق

صدى البلد

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موقف البرتغالي جسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق كرة القدم الأول من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف منصور خلال تصريحاته على برنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك، أن فيريرا قاعد ومستمر مع الزمالك ويسعى لاستكمال نجاحاته مع الفريق والاعلان عن التجديد له وقته.

وأشار منصور إلى أن،  الزمالك قدم مباراة مميزة امام فلامبو والفوز في هذه المرحلة لا يعني التتويج ونستمر في السعي لاسعاد الجماهير.

 

ملخص مباراة الزمالك وفلامبو.. 

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اكتسح فريق الزمالك نظيره فلامبو بطل بورندي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الجيش في برج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يتأهل الفارس الأبيض إلى دور المجموعات.

أحرز خماسية الزمالك زيزو هاتريك والسنغالي إبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه .

نجح نادي الزمالك في الإطاحة بفريق فلامبو البورندي بفضل الروح والجدية التى خاض بها لاعبو الفارس الأبيض مباراة الإياب منذ الدقيقة الأولى.

وظهر لاعبو الزمالك بشكل قوي خاصة خط الهجوم ولم يفتقد الفريق التركيز سزى فى هفوة الهدف الوحيد الذي سجله فريق فلامبو بطل بورندي.

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