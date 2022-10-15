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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: صفقات الزمالك تحتاج إلى الانسجام.. والتفاصيل سر نجاح كولر.. فيديو

صدى البلد

تحدث ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر الوطني عن الزمالك والأهلي في منافسات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ضعف فريق فلامبو البوروندي منح لاعبي الزمالك أريحية وعقلية اللاعب المصري دائما ما تشعر بالارتياح عند مواجهة منافس ضعيف، وعندما سجل فلامبو هدفا كان للاعبي الزمالك صحوة". 

الزمالك يتخطى دور المجموعات.. 

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وأضاف: "الأهم أن الزمالك أنهى المباراتين بنجاح، وتخطى الفريق دور الـ32 ووصل إلى دور المجموعات". 


وواصل حديثه قائلا: "صفقات الزمالك مازالت في حاجة إلى الانسجام وهذا سيأتي بالمباريات". 


وعن الأهلي مع مارسيل كولر قال: "حالة الانضباط التي صنعها كولر داخل غرفة الملابس والناحية الفنية داخل الملعب أمر مهم وسيفيد الفريق في الوقت الحالي، وكولر مهتم بالتفاصيل الصغيرة"

 

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