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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فوز الأهلي.. رضا عبدالعال: الاتحاد المنستيري أخد أكبر من حجمه

الاهلي واتحاد منيستيري
الاهلي واتحاد منيستيري

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن فريق الاتحاد المنيستري لم يكن على المستوى المطلوب فنيا في مواجهة فريق الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "فريق الاتحاد المنيستري متواضع من الناحية الفنية ولم يظهر بشكل قوي كما هو منتظر أمام النادي الأهلي".

وتابع: "فريق الاتحاد المنيستري متواضع فنياً وأخذ أكبر من حجمه رغم ما قيل عنه قبل مواجهة الأهلي".

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وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما حاليا في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الدقيقة 17 إضاعة لاعب الأهلي الجديد البرازيلي برونو سافيو فرصة هدف محقق بعد كرة عرضية من طاهر محمد طاهر إثر الضربة الثابتة من الناحية اليمنى، سددها سافيو برأسه فى المرمى وتصدى لها حارس الاتحاد المنستيري.

وجاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريق التونسي الذي حاول استغلال تراجع أداء الأحمر مع نهاية الشوط الأول ، وحاول الفريق التونسي استغلال عاملي الأرض والجمهور لزيارة شباك محمد الشناوي.

ونال محمد عبد المنعم بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي اتحاد المنستيري .

وشهدت الدقيقة 75 تسديدة من أحمد عبد القادر بعدما راوغ لاعب الاتحاد المنستيري وسدد كرة قوية بيسراه يتصدى لها حارس الاتحاد المنستيري.

وفى الدقيقة 90+3 سجل محمد عبد المنعم هدف الأهلي الوحيد برأسية رائعة أثر الكرة العرضية من علي معلول من الجانب الأيمن من ضربة حرة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف .

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