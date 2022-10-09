أخبار الأهلي.. فريق الكرة يهزم اتحاد المنستيري أول مباراة رسمية لـ كولر.. الأحمر يحقق برونزية اليد

أ خبار النادي الأهلي …شهد النادي الأهلي على مدار الساعات الماضية ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي يرصدها لكم صدى البلد في السطور التالية:-

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أن الفريق سيطر على المواجهة أمام الاتحاد المنستيري منذ البداية، مشيرا إلى أن شخصية الأحمر تظهر في مثل هذه المباريات.

أعرب البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام الاتحاد المنستيري التونسي، ونجحوا في تطبيق تعليمات الجهاز الفني بشكل كبير.

أعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، حصول النادي الأحمر على حق تنظيم النسخة الـ30 من بطولة السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها بين 22 و 25 ابريل 2023 والنسخة رقم 39 من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية والمزمع إقامتها خلال الفترة من 24 أبريل حتى 6 مايو المقبل.

انتهت مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما حاليا في دوري أبطال أفريقيا.

علق الإعلامي أحمد شوبير، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نظيره الاتحاد المنستيري، بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع، في إطار ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حصد الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني دانييال جوردو برونزية بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 43 والمقامة بتونس خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري.

أعلن نادي الداخلية تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.