عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يفوز على الأفريقي التونسي ويحصد برونزية اليد بالبطولة القارية

الأهلي يهزم الإفريقي
الأهلي يهزم الإفريقي التونسي ويحصد برونزية بطولة إفريقيا

حصد الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني دانييال جوردو برونزية بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 43 والمقامة بتونس خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري.

وحصل المارد الأحمر على المركز الثالث والميدالية البرونزية عقب فوزه على نظيره الإفريقي التونسي والذي يقوده فنيًا محمد المسعودي بنتيجة 30 - 22، في اللقاء الذي أقيم على صالة الحمامات.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 14 - 9، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

كان الأهلي قد خسر في نصف النهائي أمام غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 25 - 26، فيما تلقى الإفريقي خسارة كبيرة أمام مواطنه الترجي التونسي بنتيجة 22 - 31.

وتضم قائمة أبناء القلعة الحمراء 18 لاعبًا وهم: "عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد "كاستيلو" - أحمد هشام "سيسا" - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - البرازيلي راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي".

الأهلى بطولة افريقيا كرة اليد النادي الأهلي الزمالك الترجي التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 0-1 في الدوري الإنجليزي

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 0-0 لحظة بلحظة بدوري أبطال أفريقيا

بذقن بيضاء وتيشيرت.. شاهد| أول ظهور لسائق سيارة السويس أمام المحكمة

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

ترشيحاتنا

بعد ضرب عروس الإسماعيلية.. "خناقة" تصريحات بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

من الحمام المحشي إلى الضرب..القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية خلال 8 شهور زواج

سيدة في دعوى خلع: زوجي بيخاف .. بتعاكس ويقولي "انتي اللي حلوه"

القصة الكاملة لرحلة تعذيب عروس الإسماعيلية على يد زوحها.. فيديو

بشرى للمصريين.. وزير التموين: زيادة دعم الخبز وثبات سعر الرغيف

إصابات جدري القردة في أمريكا تتجاوز 26 ألف حالة مؤكدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروب أبيض.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

نزيف حتى الموت.. فيروس خطير يهدد الأرانب والبشر حول العالم

فستان مكشوف.. درة بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها| شاهد

مفاجأة.. عروس الإسماعيلية متهمة بسرقة ذهب ومنزل الزوجية| تفاصيل

فيديو

اعترف بفعلته.. تطورات أزمة عروس الإسماعيلية بعد ضبط الزوج

لا تبدأ به يومك.. أضرار الشاي بلبن على الريق| فيديوجراف

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ