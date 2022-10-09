الأهلي يفوز على الأفريقي التونسي ويحصد برونزية اليد بالبطولة القارية

حصد الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني دانييال جوردو برونزية بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 43 والمقامة بتونس خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري.

وحصل المارد الأحمر على المركز الثالث والميدالية البرونزية عقب فوزه على نظيره الإفريقي التونسي والذي يقوده فنيًا محمد المسعودي بنتيجة 30 - 22، في اللقاء الذي أقيم على صالة الحمامات.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 14 - 9، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

كان الأهلي قد خسر في نصف النهائي أمام غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 25 - 26، فيما تلقى الإفريقي خسارة كبيرة أمام مواطنه الترجي التونسي بنتيجة 22 - 31.

وتضم قائمة أبناء القلعة الحمراء 18 لاعبًا وهم: "عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد "كاستيلو" - أحمد هشام "سيسا" - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - البرازيلي راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي".