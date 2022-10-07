الخطيب طلب التحقيق معه.. كهربا يوسط مسؤولين لحل أزمة السهر

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمود كهربا جناح فريق الأهلي طلب وساطة بعض المسؤلين البارزين في قطاع الكرة من أجل حل أزمته داخل النادي بسبب السهر في أحد الأماكن الخاصة بسبب وجود حالة من الغضب ضده.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب من سيد عبدالحفيظ فتح تحقيق في واقعة سهر محمود كهربا في أحد الأماكن الخاصة عقب عودته من تونس وانتهاء مباراة الاتحاد المنيستري يوم الأحد المقبل في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "رئيس النادي الأهلي يرغب في معرفة هل كان سهر كهربا بسبب مناسبة خاصة به أم سلوك دائم للاعب بدون علم الإدارة والجهاز الفني واتخاذ اللازم معه".