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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: جبهة المثلوثي وعمر جابر خارج الخدمة في الزمالك.. فيديو

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن الثنائي عمر جابر وحمزة المثلوثي ليسا على المستوى الفني المطلوب في نادي الزمالك ويجب على البرتغالي فيريرا تصحيح توظيفهما فنياً داخل أرض الملعب.

 

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج البريمو على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" جبهة التونسي حمزة المثلوثي وعمر جابر خارج الخدمة في تشكيل نادي الزمالك وهو أمر يعيب الفريق فنياً في الوقت الحالي".

 

وأضاف: "لابد أن يستفيد البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك من وجود المثلوثي وعمر جابر في هذا المركز".

 

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رضا عبد العال: كيروش قضى على محمد شريف وأفشة.. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزا مستحقا علي فلامبو البوروندى بهدف وحيد، في اللقاء الذى جمعهما علي ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ32 ، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

 

جاء هدف الزمالك في الدقيقة 42 عن طريق حسام عبدالمجيد من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وبدأت نقلات بين لاعبي الزمالك وسط الملعب للسيطرة على الكرة مع بداية المباراة.

وجاءت هجمة للزمالك بعد تمريرة من فتوح واستلام من الوردي داخل منطقة الجزاء لكن الحكم احتسب تسلل فى الدقيقة 13.

وفى الدقيقة 14، جاءت فرصة هدف للزمالك بعد عرضية من فتوح قابلها نداي برأسية من داخل المنطقة مرت أعلى المرمى.

وأهدر الزمالك هدفا مؤكدا بعد عرضية من زيزو وإبعاد من الدفاع وصلت لفتوح سددها قوية لتصطدم بالدفاع ومتابعة وتسديدة من نداي داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الدفاع وابعاد للكرة  لركينة فى الدقيقة 37 .

وطالب سيف الدين الجزيري الحكم بركلة جزاء بعد السقوط داخل المنطقة فى الدقيقة 48 .

ودفع فيريرا بـ سيد نيمار فى الدقيقة 58 بدلا من زكريا الوردى .

 

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