عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: كيروش قضى على محمد شريف وأفشة.. فيديو

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر سبب تراجع مستوى الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبا فريق الأهلي في الفترة الماضية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"كيروش لم يكن يعتمد على الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة بشكل أساسي في منتخب مصر أثناء تدريبه الفراعنة وفي رأيي أن كيروش قضى على شريف وأفشة في المنتخب ".

وتابع:" كيروش لم يحقق أي إنجاز يذكر لصالح منتخب مصر في الفترة الماضية ورحيله لم يكن مؤثر من الناحية الفنية".

 

الاهلي يحتاج مهاجم.. 

txt

رضا عبد العال يبث الرعب في قلوب الجماهير المصرية ويتنبأ بفشل فيتوريا..فيديو

txt

انتقاد شديد اللهجة من رضا عبد العال على صفقة الزمالك الجديدة.. فيديو

قال رضا عبد العال: "الأهلي والزمالك لحد دلوقتي معملوش صفقات، والأندية التانية هما اللي عاملين عاصفة في سوق الانتقالات وإبرام الصفقات".

وأضاف: "النادي الأهلي مش عايز صفقات هو عايز مهاجم وصانع ألعاب بس، وهو عنده ذخيرة من اللاعبين، وعنده في نص الملعب أحسن 4 لاعبين في مصر وأفريقيا".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "إم بي سي مصر": "في الهجوم الأهلي عنده شادي حسين وحسام حسن وسافيو، وفي مركز الجناح عنده زخم كبير من حيث قوة اللاعبين".

 

الأهلى الأهلي والزمالك الزمالك منتخب مصر محمد مجدى افشة محمد شريف رضا عبدالعال رضا عبد العال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

اشتري الآن.. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارين بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف

ارتفاع السجائر من جديد.. اعرف آخر الأسعار في الأكشاك والمحلات

للطلبة والموظفين وهواة السفر.. 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

محمد شبانة: الأهلي تعاقد مع شركة ملابس عالمية بعقد ضخم

بسعر يبدأ من 13 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة في مصر

ترشيحاتنا

3 مزايا سرية لا يعرفها أصحاب هواتف آيفون

الأولى من فئتها .. تاتا تكشف النقاب عن نسختها الكهربائية الجديدة |صور

وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك

رضا عبد العال: كيروش قضى على محمد شريف وأفشة.. فيديو

عينها اليمني مرصعة بالجواهر..أمريكية تثير الجدل والسبب مؤثر..شاهد

مشهد استفز المسلمين.. مستوطنة إسرائيلية تؤدي رقصات استفزازية في باحات المسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من كوب سكر فقط.. طريقة عمل قشطة حلاوة المولد

تقسيم الوجبات اهمها.. عادات لحرق السكر في الدم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت جريب فروت؟

الكيلو بـ 700 جنيه.. حكاية أغلى فاكهة في مصر وأهم فوائدها الخرافية لمحاربة السرطان وأمراض القلب

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ