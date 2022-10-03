رضا عبد العال: كيروش قضى على محمد شريف وأفشة.. فيديو

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر سبب تراجع مستوى الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبا فريق الأهلي في الفترة الماضية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"كيروش لم يكن يعتمد على الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة بشكل أساسي في منتخب مصر أثناء تدريبه الفراعنة وفي رأيي أن كيروش قضى على شريف وأفشة في المنتخب ".

وتابع:" كيروش لم يحقق أي إنجاز يذكر لصالح منتخب مصر في الفترة الماضية ورحيله لم يكن مؤثر من الناحية الفنية".

الاهلي يحتاج مهاجم..

قال رضا عبد العال: "الأهلي والزمالك لحد دلوقتي معملوش صفقات، والأندية التانية هما اللي عاملين عاصفة في سوق الانتقالات وإبرام الصفقات".

وأضاف: "النادي الأهلي مش عايز صفقات هو عايز مهاجم وصانع ألعاب بس، وهو عنده ذخيرة من اللاعبين، وعنده في نص الملعب أحسن 4 لاعبين في مصر وأفريقيا".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "إم بي سي مصر": "في الهجوم الأهلي عنده شادي حسين وحسام حسن وسافيو، وفي مركز الجناح عنده زخم كبير من حيث قوة اللاعبين".