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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يحدد موعد الإعلان عن تقديم صفقات الزمالك الجديدة

صدى البلد

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موعد الإعلان عن صفقات الزمالك التي تم ابرام التعاقد معها خلال الانتقالات الحالية.

وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته على برنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك، أن المشرِف على فريق الكرة أمير مرتضى منصور، سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا الأحد المقبل الساعة 11 صباحًا لتقديم الصفقات الجديدة.

وأشار منصور إلى أن،  الزمالك قدم مباراة مميزة امام فلامبو والفوز في هذه المرحلة لا يعني التتويج ونستمر في السعي لإسعاد الجماهير.

 

فوز الزمالك على فلامبو.. 

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اكتسح فريق الزمالك نظيره فلامبو بطل بورندي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الجيش في برج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يتأهل الفارس الأبيض إلى دور المجموعات.

أحرز خماسية الزمالك زيزو هاتريك والسنغالي إبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه .

نجح نادي الزمالك في الإطاحة بفريق فلامبو البورندي بفضل الروح والجدية التى خاض بها لاعبو الفارس الأبيض مباراة الإياب منذ الدقيقة الأولى.

وظهر لاعبو الزمالك بشكل قوي خاصة خط الهجوم ولم يفتقد الفريق التركيز سزى فى هفوة الهدف الوحيد الذي سجله فريق فلامبو بطل بورندي.

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