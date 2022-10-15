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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| ضرائب وجمارك المستورد بعد الإعفاء الجمركي.. وفورثينج ترفع أسعار T5 EVO بالسوق المصري

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ينتشر في سوق السيارات المصري المستعمل، العديد من إصدارات شركة تويوتا كورولا ، والتي حصلت على شعبية كبيرة بين المواطنين المصريين، بسبب اقتصادها في استهلاك الوقود ، ومن تلك الطرازات سيارة تويوتا كورولا موديل 1992 وهي إحدى طرازات شركة تويوتا الصغيرة التي تناسب الشباب والعائلات.

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من إصدارات شركة رينو للسيارات التي تتماشي مع مختلف أذواق المصريين، حيث تمتلك طرازات رينو مميزات وتكنولوجيات حديثة تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات، كما أن "رينو  "هي مجموعة فرنسية لإنتاج السيارات تأسست في 25 فبراير 1899.

أعلن مجلس الوزراء منذ أيام عن موافقته على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة ، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن سيارات حديثة وفاخرة من ماركات عالمية لاستيرادها .

ينتشر في السوق المصري للسيارات خاصةً المستعمل مختلف إصدارات هيونداي الكورية، وتميزت طرازات شركة هيونداي باحتوائها علي مميزات وتكنولوجيات حديثة تعمل علي راحة السائق والركاب، ومنها هيونداي جراند I10 موديل 2015، والتى تعد مناسبة للبنات لتصميمها المدمج ضمن فئة الهاتشباك صغيرة الحجم.

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد سيارات جديد تابع لنيابات محافظة الاسماعيلية .

تقدم شركة تويوتا اليابانية العريقة مجموعة مميزة من السيارات حول العالم، وعلى المستوي المحلي تنتشر معظم طرازاتها بمصر خاصةً فى سوق المستعمل، وبالطبع فى المركز الأول تويوتا كورولا ذات الشعبية الكبيرة لما توفره السيارة من مميزات لسائق والراكب، ومن بين أفضل إصداراتها تأتى تويوتا كورولا موديل 2018.

أعلن وكيل شركة فورثينج عن رفع أسعار السيارة طراز T5 EVO موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV  داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت من 15 الف جنيه الى 20 الف جنيه  ، بالاضافة الى اضافة فئة جديدة .

أطلقت شركة هيونداي الكثير من إصدارات السيارات داخل السوق المصري للمستعمل، وحصلت تلك الطرازات علي ترقيات كثيرة منذ إنتاجها حتي الأن، وذلك بفضل اقبال المواطنين عليها والإمكانيات المريحة المتوفرة فيها، ومنها سيارة هيونداي توسان موديل 2018 من فئة السيارات الكروس أوفر، والتي تم اطلاقها لأول مرة عام 2000، وحصلت علي أبرز تحديث في عام 2015 .

كشف مقطع فيديو عن السيارات المشاركة في النسخة العاشرة من سلسلة أفلام الاكشن  Fast and Furious  والتي يطلق عليها فاست-إكس ، حيث ظهر بالفيديو نموذجين أوليين للسيارات الكهربائية القادمة ، وسيارة دودج تشارجر المرتبطة منذ فترة طويلة بشخصية دومينيك توريتو التي يلعبها الممثل فان ديزل أثناء تصوير الفيلم .

أعلن مجلس الوزراء منذ أيام عن موافقته على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة ، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن سيارات حديثة وفاخرة من ماركات عالمية لاستيرادها  .

 

 

رينو لوجان موديل 2011 كيا كارينز 2023 هيونداي جراند I10 سيدان تويوتا كورولا موديل 2018 فورثينج طراز T5 EVO موديل 2022

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