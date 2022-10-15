سعر تويوتا كورولا موديل 2018

تنتج شركة تويوتا كورولا مختلف إصدارات السيارات منذ عام 1997 وحتى الآن ، وتنتشر جميع طرازات شركة تويوتا في السوق المستعمل للسيارات في مصر، وحصلت سيارة تويوتا كورولا على شعبية كبير بين المواطنين لما تحتوي علية السيارة من مميزات وإمكانيات مريحة للسائق والراكب، منها سيارة تويوتا كورولا موديل 2018.

تويوتا كورولا موديل 2018

المواصفات الفنية لسيارة تويوتا كورولا موديل 2018

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2018 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوه حصانيه قدرها 121 حصان، وعزم اقصي للدوران 154 نيوتن/ متر ، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وسعة خزان الوقود 55 لتر.

تويوتا كورولا موديل 2018

أطوال وأعراض سيارة تويوتا كورولا موديل 2018

تقدم سيارة تويوتا كورولا موديل 2018 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول 4.620 مم، والعرض 1.775 مم، والارتفاع 1.485 مم، وقاعدة عجلات مقاس 2.700 مم، ووزن السيارة 1295 كجم.

تويوتا كورولا موديل 2018

المواصفات الداخلية لسيارة تويوتا كورولا موديل 2018

زودت مقصورة سيارة تويوتا كورولا موديل 2018 بالعديد من المميزات والتجهيزات منها، فرامل مانعة للانزلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، ومساعد الفرامل، ووسائد هوائية، ونوافد كهربائية بالأبواب الأربعة، ومقاعد من الجلد، وراديو ، وكاسيت، وCD، ومخرج USB، وازرعه بالمقود للتحكم بالمساحات والإضاءة ، ومساحات أضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وعجلة قيادة يمكن التحكم من خلالها بمستوي الصوت، وتحكم يدوي في التكيف، ومسند يد أمامي ، ومسند يد خلفي، وحوامل أكواب أمامية وخلفية، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 7 بوصة تعمل باللمس.

تويوتا كورولا موديل 2018

المواصفات الخارجية لسيارة تويوتا كورولا موديل 2018

تظهر سيارة تويوتا كورولا موديل 2018 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي، فوانيس ضباب أمامية، ومصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وفتحة سقف، وسبويلر خلفي، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا، ومرايا جانبية يتم ضمها والتحكم بها كهربائيا .

تويوتا كورولا موديل 2018

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2018

يبلغ متوسط سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2018 ، 550 ألف جنيه ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .