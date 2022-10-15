مفيش حظر بيع.. وزيرة الهجرة: المواطن مش هيدفع جمارك على السيارة المستوردة

علقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج بدون جمارك أو ضرائب .

وقالت سها جندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" السيارات التي يتم استيرادها من الخارج معفاة من الضرائب ولا يوجد أي سبب يجعلها تنتظر في الجمرك ".

وتابعت سها جندي:" السيارة المستوردة تنزل على رصيف الميناء وتخرج مباشرة والمواطن مش هيدفع حاجة في الجمرك ".

واكملت سها جندي :" سيتم الإعلان عن البنوك التي سيتم إيداع الودائع الخاصة باستيراد السيارات من الخارج الفترة المقبلة ".