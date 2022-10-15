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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة عن استيراد السيارات بدون ضرائب: المواطن كسبان

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الحكومة استجابت لطلب المصريين في الخارج من أجل استيراد السيارات من الخارج بإعفاء جمركي وضريبي بالكامل.

 

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وقالت سها جندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المصري بالخارج يضع وديعة في أحد البنوك بقيمة  الضرائب والجمارك التي تم إعفاؤه منها ".

 

وتابعت سها جندي:" يتم ربط الوديعة في مدة 4 شهور بعد إصدار القانون ثم يكون هناك مدة عام لمن يرغب في إنهاء إجراءات استيراد السيارة من الخارج ".

 

واكملت سها جندي :"  هذا القانون يأتي تلبية لطلب ورغبة من المصريين في الخارج منذ 20 عاما، مضيفة:"  هذا القانون استثنائي، والمواطن كسبان  من هذا القانون".

 

ولفتت سها جندي :"  يتم فك الوديعة التي يضعها المصري بالخارج  في البنك يفكها بعد 5 سنوات   ويحصل عليها بقيمة سعر الصرف عند فك الوديعة ".

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