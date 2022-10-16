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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلغاء العرض الخاص لفيلم" تحت تهديد السلاح "في مصر ونقله لدبي

حسن الرداد
حسن الرداد

قررت الجهة المنتجة  لفيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد ؛ إلغاء العرض الخاص في مصر واقامته في دبي .

ومن المنتظر أن يسافر ابطال الفيلم الي دبي لحضور العرض الخاص في حضور الجمهور .

 


حسن الرداد يطرح أفيش تحت تهديد السلاح:


طرح الفنان حسن الرداد، الأفيش الرسمي لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، المقرر طرحه 3 نوفمبر المقبل، وذلك عبر حسابه علي" انستجرام".


وكتب الرداد قائلا "الأفيش الرسمى لفيلم #تحت_تهديد_السلاح #٣_١١ فى جميع صالات السينما فى مصر و العالم العربى تأليف:أيمن بهجت قمر إخراج:محمد عبد الرحمن حماقى إنتاج:احمد السبكى

 

فيلم "تحت تهديد السلاح" يشارك فى بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

تحت تهديد السلاح حسن الرداد حسن الرداد يطرح أفيش تحت تهديد السلاح

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