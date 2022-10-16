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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد ضد برشلونة.. 6 غيابات مؤثرة عن كلاسيكو الأرض

كلاسيكو الأرض - ريال
كلاسيكو الأرض - ريال مدريد وبرشلونة

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والربع، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويعاني ريال مدريد وبرشلونة من غيابات مؤثرة في صفوفهما، قبل كلاسيكو اليوم.

كلاسيكو الأرض.. القيمة التسويقية لـ ريال مدريد وبرشلونة قبل صدام اليوم

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

غيابات ريال  مدريد:

يفقد فريق ريال مدريد حارسه الأساسي تيبو كوتورا أمام برشلونة بسبب إصابته بـ “عرق النسا”، بالإضافة إلى لاعب الوسط داني سيبايوس.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: لونين، لويس لوبيز، كانييثاريس.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز، روديجر، ميندي.
خط الوسط: كروس، مودريتش،  كامافينجا، تشواميني، فالفيردي.
خط الهجوم: هازارد،أسينسيو، فينيسيوس جونيور، بنزيما، رودريجو، ماريانو.

 

غيابات برشلونة:

على الجانب الآخر، يخسر فريق برشلونة خدمات كل من، رونالد أراخو وكريستينسن وهيكتور بيليرين وومفيس ديباي في مباراة اليوم، بسبب الإصابة

قائمة برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي، تينياس.

خط الدفاع : جوردي ألبا، بالدي، كوندي، بيكيه، إريك جارسيا، ماركوس ألونس، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري، جافي، فرانك كيسي، بابلو توري.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، رافينيا، أنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

 

ريال مدريد ضد برشلونة:

وتعد مباراة اليوم، ثأرية لـ ريال مدريد، حيث خسر الملكي آخر مباراة رسمية جمعته أمام برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، في الدور الثاني من مسابقة الدوري لإسباني الموسم الماضي، برباعية نظيفة.

فوز برشلونة على ريال مدريد برباعية

 

ويتسلح فريق ريال مدريد بعاملي الأرض والجمهور، لحسم كلاسيكو الأرض لصالحه، واستعادة صدارة الدوري الإسباني.

على الجانب الآخر، يطمح فريق برشلونة في خطف نقاط الكباراة الثلاث من ريال مدريد أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، لتأمين الصدارة.

ولم يتذوق ريال مدريد وبرشلونة طعم الخسارة في مسابقة الدوري الإسباني “حتى الآن” خلال الموسم الجاري.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل، وبفارق الأهداف عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

 

حكم كلاسيكو الأرض:

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن الخميس الماضي، تعيين خوسيه ماريا سانشيز، حكما لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.

كما عين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أليخاندرو هيرنانديز، حكما لتقنية الفيديو.

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