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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاحد الناري 16-10-2022 .. كلاسيكو الارض ..ومحمد صلاح ضد هالاند

محمد صلاح وهالاند
محمد صلاح وهالاند

يستعد عشاق الكرة العالمية لجرعه جديدة من الاثارة والتشويق في منافسات اليوم اليوم الأحد 16- 10 - 2022  حيث تقام اليوم العديد من المواجهات النارية بين اقوي فرق القارة الاوروبية ولعل اهمها لقاء ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي هالاند فى الدوري الإنجليزي، بجانب كلاسيكو الكرة الارضية بين ريال مدريد و برشلونة فى الدوري الإسباني.

وتعد مباراة ليفربول بالنسبة للجماهير المصرية الاهم في المواجهات اليوم حيث سيواجه محمد صلاح عدوه الدود في الدوري الانجليزي حاليا هالاند علي رأس تشكيل مانشستر سيتي 

وشهدت المواجهات الاخيرة بين مانشستر سيتي وليفربول مباريات ملحميه منذ قدوم الاسباني بيب جوارديولا مدربا للسيتيزن والالماني يورجن كلوب مدربا للريدز .

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مواعيد مباريات اليوم الاحد 16-10-2022 

الدوري الإنجليزي 
أستون فيلا vs تشيلسي – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليدز يونايتد  vs آرسنال – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 3 HD Premium                    

مانشستر يونايتد  vs نيوكاسل يونايتد – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium          

ساوثهامتون  vs وست هام يونايتد – الساعة 3 عصرا                

ليفربول vs مانشستر سيتي – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

ماذا قدم محمد صلاح وهالاند مع ليفربول ومان سيتي في الدوري الإنجليزي

فرانس فوتبول: محمد صلاح ساهم في زيادة شعبية الكرة الذهبية .. فيديو

 الدوري الإسباني
سيلتا فيجو vs ريال سوسييداد – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد vs برشلونة – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إسبانيول vs بلد الوليد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس vs ألميريا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

                 

الدوري الإيطالي  
انتر ميلان vs ساليرنيتانا – الساعة 12:30 ظهرا              

لاتسيو vs أودينيزي – الساعة 3 عصرا                

سبيزيا vs كريمونيزي – الساعة 3 عصرا            

نابولي vs بولونيا – الساعة 6 مساء              

هيلاس فيرونا vs  ميلان – الساعة 8:45 مساء    


 

 الدوري الألماني 
كولن  vs أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا        

يونيون برلين  vs بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports HD 6

بايرن ميونخ vs فرايبورج – الساعة 7:30 مساء - قناةbeIN Sports HD 3  


 

 الدوري الفرنسي  
تولوز vs أنجيه – الساعة 1 ظهرا      

أوكسير vs  نيس – الساعة 3 عصرا            

نانت  vs  ستاد بريست 29 – الساعة 3 عصرا                        

رين  vs ليون – الساعة 3 عصرا                          

تروا   vs اجاكسيو – الساعة 3 عصرا                              

موناكو vs كليرمون فوت 63     – الساعة 5 مساء                      

باريس سان جيرمان vs مارسيليا – الساعة 8:45 مساء  

 

 الدوري التركي
إسطنبول باشاك شهير vs  اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرا              

بشكتاش vs طرابزون سبور – الساعة 7 مساء

 

دوري  السعودي 
النصر vs  الفيحاء – الساعة 4:45 مساء - قناة 1 ssc

الباطن vs أبها – الساعة 4:45 مساء - قناة  2 ssc                        

الاتفاق vs التعاون – الساعة 7:30 مساء - قناة  2 ssc        

العدالة  vs ضمك – الساعة 7:30 مساء - قناة  3 ssc                  

الاتحاد vs الوحدة – الساعة 7:30 مساء - قناة  1 ssc

 

مانشستر سيتي ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي ريال مدريد

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