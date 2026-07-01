القبض على 3 سيدات أجنبيات لإدارتهن شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد |صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم باستقطاب راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية بالجيزة.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (عدد من الأشخاص "يحملون جنسيات دول مختلفة") بإدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى لاستقطاب راغبى المتعة بمقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديدهم (أحد الأشخاص، 3 سيدات "يحملون جنسية دولتين مختلفتين") وتبين قيامهم باستئجار شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة واستغلالها كمقر لممارسة نشاطهم الإجرامى ، وتم ضبطهم بالشقة المشار إليها ، وضُبط بحوزتهم (مبالغ مالية ،عملات أجنبية "مقلدة")، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المبالغ المالية المقلدة يستخدمونها فى النصب والاحتيال على عملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





