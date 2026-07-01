متواجد خارج البلاد.. الداخلية تكشف تفاصيل إبتزاز شخص لزوجته بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من زوجها لقيامه بإبتزازها وتهديدها بنشر صور خاصة بها بالدقهلية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يونيو المنقضى تبلغ لمركز شرطة المنزلة بالدقهلية من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من زوجها لقيامه بإبتزازها وتهديدها بنشر صور خاصة بها لرغبته فى تطليقها وإسترداد مصوغاتها الذهبية، وقيامها فى وقت لاحق بمحاولة الإنتحار عن طريق تناول أقراص دوائية، وتم نقلها لإحدى المستشفيات وإتخاذ الإجراءات اللازمة وحالتها العامة مستقرة وبسؤالها أيدت ذلك لذات الخلافات.

وتبين أن المشكو فى حقه (متواجد حالياً خارج البلاد)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.