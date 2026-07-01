ادّعى وجود أعمال بلطجة.. القبض على شخص نشر صوراً لمشاجرة قديمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخرين بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على المواطنين وتهديدهم بأسلحة نارية بالجيزة.





بالفحص تبين أن الصور المشار إليها قديمة تعود لعام 2019 لواقعة مشاجرة بين طرف أول: (5 عاطلين "إثنين منهم لهم معلومات جنائية") ، وطرف ثان: (عاطلان "لهما معلومات جنائية" بحوزتهما سلاحين ناريين) جمعيهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف لخلافات حول قطعة أرض ، وأمكن ضبط الطرف الثانى والأسلحة النارية الظاهرة بالصور فى حينه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية آنذاك ، وصدرت أحكام قضائية حيالهما (أحدهما قام بقضاء العقوبة وأُفرج عنه، والثانى مازال قيد الحبس فى قضايا جنائية أولى ).





تم إستدعاء القائم على النشر (مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته أقر بقيامه بإعادة نشر الصور المشار إليها والإدعاء بكونها حديثة على خلاف الحقيقة لخلافات بينه وبين الشخص الذى تم الإفراج عنه حول قطعة أرض بمنطقة أخرى فى إطار التشهير به خشية تعديه عليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.