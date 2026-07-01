الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص بالضرب على فتاة أمام مترو جسر السويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات ومحاولة المارة الفض بينهما أمام إحدى محطات المترو بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الظاهران بمقطع الفيديو ( إحدى السيدات، شقيقها - مقيمان بنطاق محافظة الجيزة) وبإستدعائهما وسؤالهما أقرا أنه بتاريخ 28/ يونيو المنقضى حدثت مشادة كلامية بينهما أمام إحدى محطات مترو الأنفاق كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة لخلافات عائلية ، وتصالحا فيما بينهما عقب ذلك وأبديا عدم رغبتهما فى إتخاذ إجراء قانونى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



