رفضت الارتباط به.. شاب يشوه وجه فتاة بـ 70 غرزة في شبرا الخيمة

تحولت محاولة شاب إجبار فتاة على الارتباط به إلى جريمة مروعة شهدتها مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعدما اعتدى عليها بسلاح أبيض، محدثًا إصابة قطعية بالوجه استلزمت إجراء 70 غرزة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بإصابة فتاة بجرح قطعي في الوجه إثر تعرضها لاعتداء داخل نطاق قسم أول شبرا الخيمة.



وكشفت التحريات أن المتهم، وهو شاب له معلومات جنائية، ترصد للمجني عليها وباغتها بالاعتداء مستخدمًا سلاحًا أبيض "كتر"، وذلك انتقامًا منها بعد رفضها الارتباط به، ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي بالغ في الوجه استلزم خضوعها للعلاج وإجراء 70 غرزة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وضُبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب الاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها، واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.