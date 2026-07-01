الطبيب الذي اختار الفن .. محطات في ذكرى رحيل عزت أبو عوف

تحل اليوم الذكرى السابعة لرحيل الفنان والموسيقار عزت أبو عوف، أحد أبرز رموز الفن المصري، الذي استطاع أن يصنع لنفسه مكانة خاصة بموهبته الهادئة وثقافته الواسعة، جامعًا بين الطب والموسيقى والتمثيل والإدارة الثقافية في مسيرة استثنائية امتدت لعقود.



ولد عزت أبو عوف في 21 أغسطس 1948 بالقاهرة، وتخرج في كلية الطب بجامعة الأزهر، متخصصًا في أمراض النساء والتوليد، قبل أن يتخلى عن مهنة الطب ويتفرغ لشغفه الحقيقي بالموسيقى والفن.



بدأ مشواره كعازف أورج، ثم أسس مع شقيقاته فرقة "فور إم"، التي حققت نجاحًا كبيرا خلال ثمانينيات القرن الماضي، وقدمت أعمالًا غنائية واستعراضية تركت بصمة في ذاكرة الجمهور.



وانطلقت رحلته في التمثيل عام 1992 من خلال فيلم "آيس كريم في جليم"، ليشارك بعدها في ما يقرب من 200 عمل فني بين السينما والدراما، مقدمًا شخصيات اتسمت بالرقي والبساطة، في أعمال بارزة مثل "طيور الظلام"، "السفارة في العمارة"، "الجزيرة"، وغيرها، إلى جانب مسلسلات ناجحة، منها "أم كلثوم"، "الملك فاروق"، "لحظات حرجة" و"الأب الروحي".



ولم يقتصر عطاؤه على التمثيل، إذ تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة دورات، وأسهم في الحفاظ على مكانته واستقطاب نجوم السينما العالمية، مؤكدًا حضوره كواحد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد الثقافي والفني.



وفي سنواته الأخيرة، عانى عزت أبو عوف من أزمات صحية متلاحقة، زادت حدتها بعد وفاة زوجته عام 2015، التي ترك رحيلها أثرًا نفسيًا بالغًا عليه.



وفي الأول من يوليو من عام 2019، رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا فنيا سيظل حاضرًا في وجدان جمهوره.