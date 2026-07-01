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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر لبيع اليورو في مصر اليوم

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
علياء فوزى

انخفض سعر اليورو - أغلى العملات الأوروبية- مقابل الجنيه في مصر خلال على مدار تعاملات الأسبوع الجاري؛ ليسجل أقل من 56 جنيها لسعر الشراء في أغلب البنوك.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملة الأوروبية الموحدة ”اليورو" في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر اليورو اليوم في مصر اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026:

تراجع سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

56 جنيه للشراء 

56.36 جنيه للبيع

انخفض سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية ليسجل:

55.89 جنيه للشراء 

56.19 جنيه للبيع

هبط سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

55.89 جنيه للشراء 

56.14 جنيه للبيع

تراجع سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو:

55.88 جنيه للشراء 

56.18 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

55.88 جنيه للشراء 

56.18 جنيه للبيع

نزل سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك أتش إس بي سي (HSBC) لنحو :

55.76 جنيه للشراء 

56.18 جنيه للبيع

هبط سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول عند:

55.77 جنيه للشراء 

56.18 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنوك الأهلي، العربي الأفريقي، مصر،  لنحو:

55.76 جنيه للشراء 

56.18 جنيه للبيع

تراجع سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل:

55.73 جنيه للشراء 

56.14 جنيه للبيع

هبط سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية ليصل:

55.69 جنيه للشراء 

56.09 جنيه للبيع

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو:

55.67 جنيه للشراء 

56.08 جنيه للبيع

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

55.67 جنيه للشراء 

56.11 جنيه للبيع

انخفض سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنوك الإمارات دبي لنحو:

55.67 جنيه للشراء 

56.09جنيه للبيع

هبط سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليصل:

55.61 جنيه للشراء 

56.12 جنيه للبيع

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

55.60 جنيه للشراء 

56.18 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند:

55.91 جنيه للشراء 

56.08 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء اليورو في مصر اليوم الأربعاء

56 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع اليورو في مصر  اليوم الأربعاء

56.08 جنيه للبيع.

متوسط سعر اليورو في مصر  اليوم الأربعاء

55.97 جنيه.

سعر اليورو الجنيه المصري بنك البركة سعر اليورو اليوم

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