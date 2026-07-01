كأس العالم | إنجلترا تعبر لدور الـ 16 بثنائية كين في شباك الكونغو

تأهل منتخب إنجلترا لدور الـ 16 ببطولة كأس العالم بعد التفوق على منتخب الكونغو الديمقراطي 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "أتالانتا"، ضمن منافسات في دور الـ32 من مواجهات كأس العالم FIFA 2026

جاء هدف تقدم الكونغو في الدقيقة الثامنة بعد كرة طولية عن طريق تشانسيل لتصل إلى مهاجم الكونغو الديمقراطية الذي سدد كرة قوية من يسار منطقة الجزاء لتسكن شباك بيكفورد حارس مرمى إنجلترا.

وحرم القائم الأيسر للمنتخب الإنجليزي، الهدف الثاني لمنتخب الكونغو في الدقيقة 42، بأقدام ويسا.

وشهدت المباراة تألق ليونيل مباسي حارس الكونغو خلال الشوط الأول، بعد تصديه لأكثر من كرة خطيرة

ونجح هاري كين في إحراز هدف تعادل المنتخب الإنجليزي بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إنجلترا عن طريق أنتوني جوردون ليسدد كين رأسية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 88 نجح هاري كين في إحراز الهدف الثاني في شباك الكونغو بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء لصالح إنجلترا لتسكن الشباك

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره المكسيكي في دور الـ 16 من مونديال، يوم الاثنين المقبل.

تشكيل إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية :-

- حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

- الدفاع: جيد سبينس - إزري كونسا - مارك جويهي - كالوم أورايلي.

- الوسط: إليوت أندرسون - ديكلان رايس - نوني مادويكي - جود بيلينجهام

- الهجوم: ماركوس راشفورد - هاري كين.

تشكيل الكونغو أمام إنجلترا :-

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

- الدفاع: آرون وان بيساكا - أكسيل توانزيبي - شانسيل مبيمبا - آرثر ماسواكو.

- الوسط: صاديكي - صامويل موتوسامي - ثيو مبوكو - موكاو.

- الهجوم: سيبينجا - يوان ويسا.