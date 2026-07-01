بعد انفصالهما رسميا.. القصة الكاملة لعلاقة أحمد مكي ومي كمال من الزواج إلى الانفصال والعودة

أعلنت خبيرة التجميل مي كمال انفصالها نهائيًا عن الفنان أحمد مكي اليوم ، وذلك بعد أشهر من إعلان عودتهما، مؤكدة أن العلاقة انتهت بشكل قاطع بعد عودتهما.

وفى وقت لاحق، كانت أوضحت مي كمال عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قرار الانفصال لم يكن نتيجة خلافات مباشرة بين الطرفين، وإنما بسبب مديرة أعماله، إلى جانب ما وصفته ببعض المقربين منه.

وأضافت أن الانفصال جاء بعد فترة من الصمت، مشيرة إلى أن العلاقة مرّت بمحطات من التوتر والهدوء، قبل أن تنتهي بشكل نهائي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تحمل أي مشاعر سلبية تجاهه.

بداية العلاقة بين مي كمال وأحمد مكي

وبدأت علاقة الفنان أحمد مكي بطبيبة التجميل مي كمال عام 2019، قبل أن تتوج بالزواج في عام 2022، في إطار من الخصوصية، حيث حرص الثنائي على إبعاد تفاصيل حياتهما الشخصية عن الأضواء.

انفصال وعودة بين احمد مكي ومي كمال

وشهدت علاقة الثنائي خلال الفترة الماضية أكثر من محطة، حيث سبق أن حدث انفصال بينهما، قبل أن يعودا مجددًا بعد فترة من الابتعاد، وهو ما أعاد الجدل حول طبيعة علاقتهما حتى الإعلان الأخير بانتهاء العلاقة بشكل نهائي.

من هي مي كمال؟

مي كمال طبيبة مصرية متخصصة في التجميل، حاصلة على درجة الدكتوراه، وسبق أن أكدت أنها تعمل في المجال الطبي، وليس كما تم تداوله بأنها "خبيرة تجميل".