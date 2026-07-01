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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد شوارع طور سيناء ليلًا لمتابعة الخدمات

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
أ ش أ

 أجرى محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال، جولة تفقدية ليلية موسعة سيرًا على الأقدام بعدد من شوارع مدينة طور سيناء؛ في إطار نهجه القائم على التواصل المباشر مع المواطنين والمتابعة الميدانية المستمرة، رافقه خلالها رئيس مدينة طور سيناء علي حمادة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على لقاء المواطنين ومصافحتهم وتبادل الحديث معهم في أجواء سادتها الألفة والمحبة.. فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم بهذا التواصل المباشر، مؤكدين أن وجود المحافظ بينهم يعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالاستماع إلى المواطنين ومتابعة احتياجاتهم دون حواجز.

واستمع المحافظ إلى عدد من مطالب ومقترحات المواطنين بشأن تحسين بعض الخدمات والمرافق، موجّهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يمكن منها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل التنفيذي.

كما تفقد المحافظ، عددًا من المخابز بنطاق شارع المنشية، واطمأن على انتظام سير العمل، وتوافر الخبز البلدي وجودته ومطابقته للمواصفات المقررة، مع التأكد من الالتزام بوزن الرغيف، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وأكد المحافظ أن الجولات الميدانية تمثل الوسيلة الأهم لتقييم الأداء التنفيذي ورصد احتياجات المواطنين على الطبيعة، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة جميع الخدمات بمختلف المدن بصورة يومية.

وقال: نحرص على النزول إلى الشارع والالتقاء بالمواطنين بشكل مباشر، لأنهم شركاء في المسؤولية، وآراؤهم ومقترحاتهم تمثل عنصرًا مهمًا في تحديد أولويات العمل، وهدفنا هو تحسين جودة الحياة في كل شبر من أرض جنوب سيناء، وتقديم خدمات تليق بأهلها الكرام.

محافظ جنوب سيناء جولة ليلية شوارع طور سيناء

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