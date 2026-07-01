على أعتاب الأهلي.. مفاوضات متقدمة مع نانت الفرنسي لضم موهبته

دخل النادي الأهلي في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع نادي نانت الفرنسي، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الشاب ياسين بن حطاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب مصادر، فإن المفاوضات بين الناديين تسير بشكل إيجابي، حيث تتراوح القيمة المالية للصفقة حاليًا بين 2 و3 ملايين يورو، مع استمرار المناقشات للوصول إلى اتفاق نهائي.

ويعد بن حطاب، صاحب الـ23 عامًا، من العناصر الواعدة، إذ يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، ويجيد اللعب في خط الوسط، ما يجعله أحد الأسماء التي تحظى باهتمام مسؤولي الأهلي لتدعيم هذا المركز.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات، في ظل رغبة الأهلي في إنهاء الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.